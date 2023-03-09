Найстаріший турнір великого тенісу зняв заборону на участь спортсменів з країн-агресорок через тиск асоціацій ATP та WTA. Проте повернення "нейтральних" тенісистів відбудеться із суворими обмеженнями.

Читайте також Повний ігнор спортсменів з країни-терористки: Костюк не потиснула руку російській тенісистці

Допустили, але з обмеженнями

Учасники Вімблдону від Росії та Білорусі будуть змагатися під нейтральним прапором. Російських учасників не будуть змушувати робити публічне засудження війни в Україні, але їх можуть попросити підписати перед турніром кодекс поведінки.

Деталі цього кодексу ще не визначено. Очікується, що будь-яка явна демонстрація підтримки Росії, наприклад носіння прапора, можуть призвести до санкцій, включаючи потенційне виключення з турніру.

Незрозуміло, як кодекс буде стосуватися тенісистів, які мають підтримку проросійських вболівальників. Така проблема спіткала Новака Джоковича на Відкритому чемпіонаті Австралії. Нагадаємо, тоді на матчі серба з росіянином Андрєєм Рубльовим вболівальники влаштували справжній шабаш з триколором, російськими символами війни в Україні та провокативними гаслами.

А батько Джоковича Срджан взагалі зганьбився на Australian Open. Він позував поруч вболівальниками, які тримали російський прапор із зображенням Путіна, а також символіку з літерою "z".

Нагадаємо, що у 2022 році росіян та білорусів не допустили на Вімблдонський турнір. За такі дії WTA та ATP оштрафували організаторів турніру, заборонили розігрувати рейтингові очки й навіть погрожували позбавленням ліцензії на проведення турніру.