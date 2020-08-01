3 августа в итальянском Палермо должен стартовать турнир WTA. У одной из теннисисток был обнаружен положительный тест на коронавирус, после чего спортсменки начали массово сниматься с соревнований.

Сегодня был обнародован окончательный список участниц турнира в Палермо. О коронавирусе у одной из теннисисток сообщило итальянское издание Sportface.

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Коронавирус у теннисистки

Кто из девушек сдал положительный тест пока неизвестно. Турнир в любом случае состоится из-за того, что теннисистка, которая заболела коронавирусом, не контактировала ни с одной из участниц.

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп еще заблаговременно сообщила, что не собирается участвовать в турнире в Палермо. За ней с соревнований снялись много теннисисток: Конта, Мухова, Кузнецова, Кудерметова, Остапенко, Севастова, Свёнтек и Блинкова.

Украинка Даяна Ястремская уже находится в Италии, похоже, теннисистка не собирается брать пример с других и все-таки сыграет на турнире.

Добавим, что сегодня, 1 августа, Даяна официально презентовала свою вторую песню.