3 серпня в італійському Палермо має стартувати турнір WTA. У однієї з тенісисток був виявлений позитивний тест на коронавірус, після чого спортсменки почали масово зніматись зі змагань.

Сьогодні було оприлюднено остаточний список учасниць турніру в Палермо. Про коронавірус з одної із тенісисток повідомило італійське видання Sportface.

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Коронавірус у тенісистки

Хто з дівчат здала позитивний тест наразі невідомо. Турнір у будь-якому випадку відбудеться через те, що тенісистка, яка захворіла на коронавірус, не контактувала з жодною з учасниць.

Експерша ракетка світу Сімона Халеп ще завчасно повідомила, що не збирається брати участь у турнірі в Палермо. За нею зі змагань знялись багато тенісисток: Конта, Мухова, Кузнецова, Кудерметова, Остапенко, Севастова, Швйонтек та Блінкова.

Українка Даяна Ястремська вже знаходиться у Італії, схоже, тенісистка не збирається брати приклад з інших та все-таки зіграє на турнірі.

Додамо, що сьогодні. 1 серпня, Даяна офіційно презентувала свою другу пісню.