Первая ракетка мира Барти неожиданно пропустит US Open: причина
Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, в этом году не выступит на US Open. Спортсменка не хочет рисковать здоровьем всей команды.
По ее словам, такое решение было принято из-за опасений относительно коронавируса. Об отказе Барти сообщило издание Sport Illustrated.
Читайте также: Ястремская рассказала, был ли у нее роман с ее наставником Бажином: признание теннисистки
Отказ Барти
Это решение было принято после совместного разговора с ее командой. Она не хочет рисковать своим здоровьем и команды в целом. В стране еще существуют значительные риски коронавируса.
Теннисистке нравится выступать в США на Western и Southern Open и US Open. Поэтому она с нетерпением ждет возвращения в следующем году.
Решение по поводу Ролан Гаррос и других турниров WTA Барти примет в ближайшие недели.
Старт US Open запланирован на 31 августа. Турнир состоится без зрителей и с соблюдением всех карантинных мероприятий, направленных на предотвращение заражения COVID-19.
- Первая ракетка мира не сыграет на US Open впервые с 2010 года.
- Эшли Барти выиграла US Open в 2018 году, а в 2019 году победила на Ролан Гаррос. Австралийка возглавляет рейтинг WTA с 8717 очками.
- Барти в прошлом году на US Open дошла до четвертого раунда, проиграв Ван Цян.