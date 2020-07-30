Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, в этом году не выступит на US Open. Спортсменка не хочет рисковать здоровьем всей команды.

По ее словам, такое решение было принято из-за опасений относительно коронавируса. Об отказе Барти сообщило издание Sport Illustrated.

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Отказ Барти

Это решение было принято после совместного разговора с ее командой. Она не хочет рисковать своим здоровьем и команды в целом. В стране еще существуют значительные риски коронавируса.

Теннисистке нравится выступать в США на Western и Southern Open и US Open. Поэтому она с нетерпением ждет возвращения в следующем году.

Решение по поводу Ролан Гаррос и других турниров WTA Барти примет в ближайшие недели.

Старт US Open запланирован на 31 августа. Турнир состоится без зрителей и с соблюдением всех карантинных мероприятий, направленных на предотвращение заражения COVID-19.