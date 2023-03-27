"Настоящая патриотка великой страны": известная теннисистка пытается избавиться от паспорта России

Российские спортсмены в одиночку отрекаются от родной страны. Очередной стала российская теннисистка Варвара Грачева, желающая получить французское гражданство.

54-я ракетка мира Варвара Грачева уже семь лет живет и тренируется во Франции. Следующим шагом для жизни в этой европейской стране – изменение гражданства. Теннисистка хочет избавиться от своего российского паспорта ради французского.

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22-летняя спортсменка собрала и предоставила все необходимые документы, чтобы изменить гражданство. В прошлом году Грачора уже даже успешно сдала экзамен на знание французского языка.

Интересно, что такое решение Варвары не касается полномасштабного вторжения ее родной страны в Украину. Однако это больше похоже на оправдание, чем на правду. Возможно, у Грачевой еще здравый смысл, поэтому она решила отречься от всего, что касается ее враждебной страны.

Уже в скором времени Грачева может выйти на корт под флагом Франции, что позволит ей без проблем выступать на всех престижных турнирах и даже Олимпиаде. Ожидается, что уже Ролан Гаррос Грачева будет представлять Францию.

К слову. Ролан Гаррос-2023 начнется 28 мая и продлится до 11 июня.

Отметим, что еще российская теннисистка не провела матча за сборную своей страны. Потому беспрепятственно может выступать в поединках Кубка Билли Джин Кинг и Олимпийских играх.

Напомним, что 5 марта 2023 Грачева играла в финале в Остине против украинки Марты Костюк. Киевлянка в двух сетах переиграла российскую соперницу и получила свой дебютный титул на уровне WTA. Костюк не пожала руку Грачевой.

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