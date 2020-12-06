Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о перспективах Украины выиграть дело в CAS. Об этом сообщает УНН.

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Украинской ассоциации футбола есть, что ответить

В УЕФА решили, что матч не состоялся по вине Украины, ведь она не отправила на матч со Швейцарией другой состав после вспышки коронавируса. Как известно, в Люцерне украинскую делегацию поместили на карантин.

Записоцкий убеждает, что УАФ имеет аргументы на претензии УЕФА.

"Однозначно! Мы уже отвечали на часть из них во время заседания апелляционного комитета. Сейчас акцентируем внимание на дополнительных аргументах", – сказал генсек.

Записоцкий не стал прогнозировать, хватит ли УАФ аргументов в Лозанне, чтобы выиграть дело. Впрочем, он сообщил, что в УАФ настроены оптимистично.

В такой ситуации сложно что-то прогнозировать и утверждать наверняка. Действительно, у нас есть определенный опыт и, скажем так, тактический багаж знаний. Но фактаж в нынешнем деле совсем другой. Будем готовиться, чтобы снова наши аргументы в Лозанне были услышаны. После изучения полного текста документа мы настроены достаточно оптимистично,

– отметил чиновник.

Также он убежден, что в УАФ сделали все правильно в рамках подготовки к матчу со Швейцарией.

"Как и при подготовке к предыдущим матчам, проходившим этой осенью, так и во время международного окна в ноябре, во время сбора национальной команды мы абсолютно четко придерживались медицинского протокола УЕФА. С точки зрения этих требований с нашей стороны не было абсолютно никаких нарушений", – отметил Записоцкий.

Сборной Украины засчитали техническое поражение: главное

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина не состоялся 17 ноября. В день матча было принято решение об отмене игры из-за вспышки коронавируса в лагере Украины.

Следует отметить, что во время паузы на матчи национальных сборных в украинской команде каждый раз фиксировались новые случаи COVID-19. И это, например, не помешало провести игру с Германией.

Швейцарский врач отправил сборную Украины на карантин, хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в своем составе более 13 футболистов с отрицательным результатом. Это прописано в правилах УЕФА. Однако последнее решение о проведении игры остается за местными властями.

Стоящее Шевченко впервые публично прокомментировал техническое поражение сборной Украины

В итоге в УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч.

В украинских СМИ называли ошибочной стратегию УАФ, которая не попыталась собрать команду на матч. Как известно, украинская сторона сразу отказались привозить второй состав.

Из-за поражения Украины вылетела из элитного дивизиона, а Швейцария сохранила прописку.