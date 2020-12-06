Українська асоціація футболу (УАФ) подаватиме апеляцію у спортивний арбітражний суд (CAS) через технічну поразку в матчі Ліги націй Швейцарія – Україна. УЄФА виніс рішення, що матч не відбувся з вини української сторони.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький розповів про перспективи України виграти справу у CAS. Про це повідомляє УНН. До теми Стало відомо, чому УЄФА зарахував Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією Українській асоціації футболу є, що відповісти В УЄФА вирішили, що матч не відбувся з вини України, адже та не відправила на матч зі Швейцарією інший склад після спалаху коронавірусу. Як відомо, у Люцерні українську делегацію помістили на карантин. Запісоцький переконує, що УАФ має аргументи на закиди УЄФА. "Однозначно! Ми вже відповідали на частину з них під час засідання апеляційного комітету. Зараз акцентуємо увагу на додаткові аргументи", – сказав генсек.

Запісоцький не став прогнозувати, чи вистачить УАФ аргументів у Лозанні, щоб виграти справу. Втім, він повідомив, що в УАФ налаштовані оптимістично. У такій ситуації складно щось прогнозувати і стверджувати напевно. Дійсно, у нас є певний досвід і, скажімо так, тактичний багаж знань. Але фактаж в нинішній справі зовсім інший. Будемо готуватися, щоб знову наші аргументи в Лозанні були почуті. Після вивчення повного тексту документа ми налаштовані досить оптимістично,

– зазначив чиновник. Також він переконаний, що в УАФ зробили все правильно у рамках підготовки до матчу зі Швейцарією.