Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький розповів про перспективи України виграти справу у CAS. Про це повідомляє
УНН.
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Стало відомо, чому УЄФА зарахував Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією Українській асоціації футболу є, що відповісти
В УЄФА вирішили, що матч не відбувся з вини України, адже та не відправила на матч зі Швейцарією інший склад після спалаху коронавірусу. Як відомо, у Люцерні українську делегацію помістили на карантин.
Запісоцький переконує, що УАФ має аргументи на закиди УЄФА.
"Однозначно! Ми вже відповідали на частину з них під час засідання апеляційного комітету. Зараз акцентуємо увагу на додаткові аргументи", – сказав генсек.
Запісоцький не став прогнозувати, чи вистачить УАФ аргументів у Лозанні, щоб виграти справу. Втім, він повідомив, що в УАФ налаштовані оптимістично.
У такій ситуації складно щось прогнозувати і стверджувати напевно. Дійсно, у нас є певний досвід і, скажімо так, тактичний багаж знань. Але фактаж в нинішній справі зовсім інший. Будемо готуватися, щоб знову наші аргументи в Лозанні були почуті. Після вивчення повного тексту документа ми налаштовані досить оптимістично,
– зазначив чиновник.
Також він переконаний, що в УАФ зробили все правильно у рамках підготовки до матчу зі Швейцарією.
"Як і при підготовці до попередніх матчів, що проходили цієї осені, так і під час міжнародного вікна в листопаді, під час збору національної команди ми абсолютно чітко дотримувалися медичного протоколу УЄФА. З точки зору цих вимог з нашого боку не було абсолютно ніяких порушень", – зазначив Запісоцький.
Збірній України зарахували технічну поразку: головне
Матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна не відбувся 17 листопада. У день матчу було прийнято рішення про скасування гри через спалах коронавірусу в таборі України.
Слід зазначити, що під час паузи на матчі національних збірних в українській команді щоразу фіксувалися нові випадки COVID-19. Та це, наприклад, не завадило провести гру з Німеччиною.
Швейцарський лікар відправив збірну України на карантин, хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом. Це прописано у правилах УЄФА. Однак останнє рішення щодо проведення гри залишається за місцевою владою.
Варте уваги
Шевченко вперше публічно прокоментував технічну поразку збірній України
У підсумку в УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку за цей матч.
В українських ЗМІ називали помилковою стратегію УАФ, яка не спробувала зібрати команду на матч. Як відомо, українська сторона відразу відмовилися привозити другий склад.
Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку.