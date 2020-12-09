Сборная Украины до сих пор надеется сыграть отмененный матч 6-го тура Лиги наций-2020. Поединок был отменен по "вине" Украины, которой присудили техническое поражение.

Жеребьевке отбора на чемпионат мира-2022 существовала вероятность, что дата для матча Швейцария – Украина таки найдется. Однако после публикации календаря отбора ЧМ-2022 такой возможности больше нет, пишет 24 канал.

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Согласно календарю, у сборных Украины и Швейцарии паузы для товарищеских матчей прошли в разное время.

Украинцы будут пропускать 6-й и 9-й игровые дни отбора ЧМ-2022, которые пройдут 7-8 сентября и 11-13 ноября соответственно.

Швейцарцы же получат отдых от квалификации 30-31 марта и 1-2 сентября – в 3-4 турах.

Сборной Украины засчитали техническое поражение: что известно

Поединок Швейцария – Украина был отменен 17 ноября из-за вспышки коронавируса в лагере украинской команды. "Сине-желтых" отправили на карантин.

Команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с отрицательным результатом. Хотя этого было достаточно, чтобы сыграть матч, последнее решение оставалось за местной властью.

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В итоге в УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч. Там решили, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.

Из-за поражения Украины вылетела из элитного дивизиона, а Швейцария – сохранила прописку. Украинская ассоциация футбола (УАФ) готовит апелляцию.