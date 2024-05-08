Футбольный клуб Первой лиги Хуст сообщил об исчезновении своего игрока Николая Сираша. 25-летний игрока задержали на вокзале сотрудники ТЦК и доставили в военкомат.

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В УАФ отреагировали на резонансное событие

По информации главного тренера команды Владимира Циткина, Сираша отправили в Мукачево. Связь с самим футболистом отсутствует.

Ситуацию с мобилизованным таким образом футболистом прокомментировали в УАФ.

Украинская ассоциация футбола не уполномочена влиять на мобилизационные процессы, осуществляемые в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Ключевой задачей УАФ вместе с УПЛ и ПФЛ в секторе профессионального футбола, является обеспечение проведения соревнований в условиях военного положения с учетом установленных требований Министерства молодежи и спорта Украины и Кабинета Министров Украины,
– говорится в заявлении УАФ.

Напомним, что в январе 2024 года президентом УАФ стал Андрей Шевченко. Футбольная общественность рассчитывала, что новый руководитель ассоциации поможет урегулировать вопрос мобилизации игроков во время чемпионата.

Задержание футболиста работниками ТЦК: основные события

  • Николай Сираш стал игроком ФК Хуст зимой 2024 года. В весенней части чемпионата воспитанник черниговского футбола сыграл 6 матчей.
  • 7 мая Сираш возвращался из Киева, где проживают его жена с ребенком, в Хуст. На вокзале его встретили работники ТЦК и доставили в военкомат.
  • При этом у футболиста забрали телефон, а потому он не мог сообщить о своем местонахождении.
  • По информации издания Sport.ua, сейчас Сираш находится в одной из воинских частей.