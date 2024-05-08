Футбольний клуб Першої ліги Хуст повідомив про зникнення свого гравця Миколи Сираша. 25-річного гравця затримали на вокзалі працівники ТЦК та доставили до військкомату.
Читайте також "Людину викрали серед білого дня": тренер Хуста розповів подробиці зникнення футболіста
В УАФ відреагували на резонансну подію
За інформацією головного тренера команди Володимира Циткіна, Сираша відправили до Мукачева. Зв'язок із самим футболістом відсутній.
Ситуацію з мобілізованим у такий спосіб футболістом прокоментували в УАФ.
Українська асоціація футболу не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси, що здійснюються відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ключовим завданням УАФ разом з УПЛ та ПФЛ в секторі професіонального футболу, є забезпечення проведення змагань в умовах воєнного стану з урахуванням встановлених вимог Міністерства молоді і спорту України та Кабінету Міністрів України,
– йдеться у заяві УАФ.
Нагадаємо, що в січні 2024 року президентом УАФ став Андрій Шевченко. Футбольна громадськість розраховувала, що новий керівник асоціації допоможе врегулювати питання мобілізації гравців під час чемпіонату.
Затримання футболіста працівниками ТЦК: основні події
- Микола Сираш став гравцем ФК Хуст взимку 2024 року. У весняній частині чемпіонату вихованець чернігівського футболу зіграв 6 матчів.
- 7 травня Сираш повертався з Києва, де проживають його дружина з дитиною, до Хуста. На вокзалі його зустріли працівники ТЦК та доставили у військкомат.
- При цьому у футболіста забрали телефон, а тому він не міг повідомити про своє місцеперебування.
- За інформацією видання Sport.ua, наразі Сираш знаходиться в одній із військових частин.