Во вторник, 7 мая, футболиста команды Хуст Николая Сираша на вокзале задержали работники ТЦК. После этого связь с игроком исчезла.

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Цыткин: У Сираша в Киеве осталась жена с больным ребенком

Хронологию событий воссоздал главный тренер Хуста Владимир Цыткин. Он подтвердил, что Сираша задержали на вокзале. Затем 25-летнего футболиста отвезли в военкомат, после чего с ним пропала связь.

"Никакой информации о нем нет, Николай не на связи, его телефон выключен. Человека просто похитили средь бела дня, без повестки, без каких-либо оснований.

Перед тем как у него забрали телефон, Коля успел набрать моего помощника и все рассказал", – сказал Цыткин.

Тренер рассказал, что в военкомате отказались что-то объяснять. Только удалось узнать, что игрока отвезли в Мукачево.

Также Цыткин объяснил, почему Сираш оказался на вокзале. Накануне команда играла на выезде и Николай отпросился домой, потому что у него больной ребенок.

Коля поехал в Киев, он переселенец из Чернигова, живет в Ирпене. Сираш все это время занимался ребенком, а вчера вернулся и произошло такое. Сейчас его жена в Киеве одна с больным ребенком,

– рассказал тренер Хуста.

По мнению тренера, руководство УАФ должно определиться, нужно ли дальше проводить чемпионат. Ведь бронь есть только у пяти клубов. Может случиться ситуация, когда у профессиональных команд будут забирать по несколько футболистов. Тогда играть будет некому и потребность в соревнованиях отпадет.

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