"Добро пожаловать в команду": звездный Бе поздравил Пидручного с 5-м место на ЧМ-2023

Дмитрий Пидручный стал единственным биатлонистом из топ-6, выступающим за другую страну. Все остальные пять позиций по результатам спринта на чемпионате мира-2023 по биатлону заняли норвежцы.

Победителем первой личной гонки ЧМ-2023 среди мужчин стал безудержный Йоханнес Бе, опередивший в спринте своего старшего брата Тарье Бе. Старший из звездных братьев тепло поздравил Дмитрия Пидручного с отличным выступлением в Оберхофе, информирует 24 канал.

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Тарьей Бе: Они – часть нашей команды и мы поддерживаем их

Старший искренне прокомментировал публикацию Пидручного, который назвал этот день безумным. Дмитрий очень рад быть в цветах в такой компании – один из пяти норвежцев.

Добро пожаловать в команду,

– написал Тарьей.

Также Бе-старший на пресс-конференции поделился впечатлениями от биатлонистов, попавших в топ-6 спринта на ЧМ-2023. Тарьей отметил, что украинские биатлонисты являются частью их норвежской команды. Он еще раз заверил, что их сердца и голоса на стороне Украины.

Особый день – мы с Йоханнесом первое и второе, третье, четвертое и шестое места также за норвежцами, украинец – пятый. Если бы я выбирал шести биатлонистов – это была бы идеальная история, чтобы делиться ею с миром: мы вместе, они – часть нашей команды и мы поддерживаем их,

– сказал Бе-старший.

Отметим, что Пидручный только накануне ЧМ-2023 перенес операцию на разорванном мениске. Дмитрий успел возобновиться в соревнованиях и уже в своей первой личной гонке в Оберхофе заехал в цветочную церемонию.

Уже 12 февраля Дмитрий попробует сразиться за награды в гонке преследования . Это будет второй дуэль Пидручного с норвежскими биатлонистами. Начало персьюта в 16.30.

Норвежцы продолжают поддерживать соперников из Украины. Скандинавы вместе с украинцами выступают против возвращения россиян к международным соревнованиям. Среди выступающих против России есть и Тарьей Бе.