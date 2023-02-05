Российская армия продолжает войну против Украины и не собирается выводить свои формирования из территории нашего государства. Впрочем, Международный олимпийский комитет решил, что пора ослабить санкции против агрессора

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В январе 2023 года Комитет объявил о своих планах вернуть в международные соревнования российских и белорусских спортсменов. Таким образом, МОК решил включиться в гибридную войну Путина против цивилизованного мира, расколов страны на два лагеря.

Братья Бе не увидели изменений в действиях россиян

Впрочем, здравомыслящие спортсмены не приветствуют скандальные инициативы МОК. Лидеры мужской сборной Норвегии по биатлону братья Бе выступили против возвращения в цивилизованный мир представителей государств-террористов. Об этом спортсмены рассказали в интервью норвежским СМИ.

Это удивительно. Время еще не пришло. Я понимаю, что МОК должен поддерживать постоянную дискуссию для обсуждения ситуации. Но если вы посмотрите на нее, то никакой дискуссии не будет. Нельзя возвращать кого-то только потому, что прошло какое-то время. Я не вижу, чтобы что-то изменилось с тех пор, как россияне и белорусы были отстранены. Предстоят изменения, прежде чем это можно будет обсуждать,

– сказал Иоханнес Бьо.

Такого же мнения придерживается и Тарьей Бьо. Он тоже не видит причин, которые позволили бы вернуть россиян и белорусов к соревнованиям.

Вы должны следовать своим ощущениям, логике, уважению и здравому смыслу относительно того, что важно в этом мире. Войну нельзя победить набором правил. Поэтому должна быть 100% поддержка того, что отстранение должно продолжаться,

– заявил старший из братьев Бе.

Интересно, что другие норвежские биатлонисты также высказались против намерений МОК. Очевидно, что пока идет война никакого возвращения россиян и белорусов не должно быть.

Напомним, что более 40 стран выразили несогласие с намерениями МОК. Министры спорта Польши, стран Балтии, Великобритании готовы объявить бойкот Олимпийским играм в Париже-2024, если Комитет допустит россиян и белорусов к соревнованиям.