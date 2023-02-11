Чемпионат мира по биатлону набирает обороты. В субботу, 11 февраля, программу соревнований продолжила мужская спринтерская гонка, пишет 24 канал.

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Сборная Украины выступила в гонке в следующем составе: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Богдан Цымбал. Стоит отметить, что спринт проходил при сильном ветре и тумане, которые усложняли задачу спортсменам.

Невероятная гонка Подручного

Первым из украинцев начал гонку Антон Дудченко. Наш биатлонист допустил лишь один промах на дистанции, но уступал ходом лидерам гонки. В итоге Антон занял 21-е место.

Особые надежды украинские болельщики связывали с выступлением Дмитрия Пидручного. Для 31-летнего спортсмена это был только второй личный старт в сезоне. Дмитрий закрыл все мишени на огневых рубежах и завершил гонку с отставанием в 53,4 секунды от лидера гонки. На промежуточном финише капитан сборной Украины даже находился в тройке лучших. Однако в итоге украинскому биатлонисту удалось удержаться в топ-5.

Артем Прима и Богдан Цымбал финишировали на 44 и 29 местах соответственно. Следует отдельно отметить выступление Цымбала, обеспечившего место в топ-30.

А чемпионом мира в мужском спринте стал норвежец Йоханнес Бе. Серебро и бронза тоже достались представителям Норвегии – Тарье Бе и Штурлу Легрейду.

Результат мужского спринта

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0) 23:21.7

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +14.8

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+39.9

4. Иоханнес Дале (Норвегия, 0+1) +43.6

5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +53.4

…

21. Антон Дудченко (0+1) +1:53.7

29. Богдан Цымбал (1+0) +2:08.4

44. Артем Прима (0+2) +2:37.1

Важно! В воскресенье, 12 февраля, запланированы две гонки на чемпионате мира-2023. Сначала на старт гонки преследования выйдут женщины (начало в 14:25). А затем программу чемпионата продолжит мужской персьют (старт гонки в 16:30).