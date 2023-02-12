Первыми на трассу в немецком Обергофе выйдут женщины. Здесь представительство Украины будет тройным. Лучшую позицию со старта будет Юлия Джима, которая финишировала в спринте на 29-м месте, пишет 24 канал.

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Джима будет бороться за место в топ-20

Однако отставание от лидера, которым по результатам спринта является немка Дениз Херманн-Вик составляет 1 минуту 40 секунд.

Также сине-желтую женскую команду будут представлять опытная Елена Белосюк и Анастасия Меркушина, между которыми разница всего в 2 секунды. Поэтому фактически обе украинки будут идти нога в ногу на первом круге.

Напомним, что в спринте, кроме Херманн-Вик, на подиуме оказались две биатлонистки из Швеции – Ханна Эберг и Лин Перссон.

Состав на женский персьют

29. Юлия Джима +1:40

43. Елена Белосюк +2:15

44. Анастасия Меркушина +2:17

Обратите внимание! Начало женской гонки преследования в 14:25 по киевскому времени.

Украинец против безудержных скандинавов

Однако большее внимание будет приковано именно к мужскому преследованию, где Дмитрий Пидручный попытается прервать норвежскую гегемонию на ЧМ-2023. Биатлонисту из Тернополя это удалось уже сделать в спринте. Украинец стал пятым, попал в цветочную церемонию, где был единственным биатлонистом, не представляющим Норвегию.

Норвежцы обрадовались, что именно капитан сборной Украины заехал в цветы. Ведь перед чемпионатом мира Дмитрий перенес операцию на разорванном мениске, а уже в своей первой личной гонке на биатлонном первенстве занял высокое пятое место.

Также за Украину в гонке преследования выступят еще четыре биатлониста – Антон Дудченко, финишировавший в спринте 21-м, Богдан Цимбал, который на старте будет уступать Антону всего 16 секунд, и Артем Прима, у которого наибольшее отставание от победителя спринта Йоханнеса Бё – 2 минуты 37 секунд.

Состав Украины на мужское преследование

5. Дмитрий Пидручный +0:53

21. Антон Дудченко +1:54

29. Богдан Цымбал +2:08

44. Артем Прима +2:37

Важно! Включайте прямую трансляцию мужского преследования ЧМ-2023 по биатлону в 16:30 по Киеву, чтобы поболеть за наших спортсменов.

13 февраля у биатлонистов будет день отдыха. Соревнования чемпионата мира-2023 вернутся уже 14 февраля индивидуальной гонкой среди мужчин.

Также поклонников биатлона ждут женская "индивидуалка", одиночная смешанная эстафета, традиционные эстафеты и масс-старты, которые закончатся розыгрыш наград ЧМ-2023 в Оберхофе.