Яркое празднование ПСЖ

ПСЖ в первой встрече победил Баварию в Мюнхене (2:3). Во втором поединке "парижане" минимально уступили сопернику, но смогли выбить из турнира действующего обладателя трофея Лиги чемпионов (0:1).

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После второго матча футболисты ПСЖ ярко отпраздновали выход в полуфинал соревнований. Игроки не сдерживали эмоций и поздравляли друг друга с успехом.

Песни и танцы на столе были в раздевалке команды. Шампанским было залито все подтрибунное помещение. Одним из тех, кто больше всего радовался такому исходу, был один из героев поединков Килиан Мбаппе, который в первой встрече отметился дублем.

Еще одним полуфиналистом уже стало лондонское Челси. 14 апреля определятся еще две путевки в 1/2 финала Лиги чемпионов. Дортмундская Боруссия будет принимать МанСити, а Реал будет гостить на стадионе Ливерпуля.

Видео празднования ПСЖ