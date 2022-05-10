Поворознюк: Это интервью дал от души

По словам Александра Поворознюка, у него не спрашивали разрешение использовать его интервью для трека. Однако ему понравился новый хит с его участием.

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Президент Ингульца в эксклюзивном интервью для 24 канала рассказал о первой реакции на песню "Вова, еб*ш их, бл*ть". Он был поражен поначалу.

Да, наверное, на третий день. Меня все поднимали. Я не понял о чем, а потом мне все начали сбрасывать (видео – 24 канала). Если честно, я был тогда вне дома, далеко, не везде интернет был. И когда мы уже возвращались, стал смотреть. Я ох*ел, как послушал все это, честно. Ну, я точно ничего не делал, это интервью дал от души, занял свою гражданскую позицию. Когда те сидели на баррикадах, побеждающих ждали, а я сказал свою гражданскую позицию, да и все,

– сказал Поворознюк.

Известный трек с участием Поворознюка

В первые дни полномасштабной российско-украинской войны Александр Григорьевич записал эмоциональное видеообращение в поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

Его слова легли в базу музыкального произведения.

Команда МюслиUA выпустила трек, ставший настоящим хитом.

Поворознюк организовал у себя в регионе добровольческий батальон "За Петровщину", командиром которого стал лично.

Футбольный клуб Ингулец занял 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Сезон-2021/2022 из-за полномасштабной войны чемпионата Украины досрочно закончили.

В разговоре для сайта 24 канала Александр Поворознюк рассказал о том, как изменилась его жизнь после полномасштабного вторжения России, популярность после выхода трека, а также будущее украинского футбола. Читайте полное интервью по ссылке.

Эмоциональный разговор Поровознюка о войне и политике: смотрите видео