Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая удачно стартовала на юниорском Ролан Гаррос.

В матче первого круга 17-летняя украинка обыграла обладательницу wild card Бренда Фругвиртову из Чехии – 6:1, 7:6, пишет 24 канал.

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Лопатецкая уверенно выиграла первый сет, взяв все геймы на подаче соперницы. По ходу второй партии Дарья уступала 1:3, но смогла выровнять игру и довела сет до победы на тай-брейке.

Украинка сделала 7 брейков и проиграла 4 гейма на своей подаче. Всего Дарья выиграла на 17 мячей больше, чем Фругвиртова.

Во втором раунде соперницей Лопатецкой будет россиянка Оксана Селехметьева, которая на старте турнира победила Селену Янициевич из Франции.

Другие украинки на Ролан Гаррос

4 октября в 1/8 финала Ролан Гаррос Элина Свитолина встретилась с очень неудобной соперницей из Франции Каролин Гарсиа. Украина показала высокий уровень тенниса и просто не оставила шансов сопернице на победу.

Теннисистки провели на корте 1 час 4 минут. Украинка в двух сетах одолела соперницу из Франции – 6:3, 6:1.

Также украинка Марта Костюк, выступающая в парном разряде с Александрой Саснович, одержала победу в 1/8 финала Ролан Гаррос. Украинско-белорусская пара победила латвийско-канадский тандем.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут, за которые украинка и белоруска в двух сетах победили соперниц – 4:6, 4:6.