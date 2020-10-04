Украинская теннисистка Марта Костюк, выступающая в парном разряде с Александрой Саснович, одержала победу в 1/8 финала Ролан Гаррос. Украинско-белорусская пара победила латвийско-канадский тандем.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За которые украинка и белоруска в двух сетах победили соперниц, пишет 24 канал.

К теме: Свитолина с разгромным счетом уничтожила Гарсию и вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

Дамбровски (Канада) / Остапенко (Латвия) – Костюк ( Украина) / Саснович (Беларусь) 0:2 (4:6, 4:6)

Первый сет безупречно сыграл украинско-белорусский тандем – ни одной двойной ошибки на своих подачах. А вот их соперницы трижды совершали ошибки на подаче. В начале встречи обе пары обменялись любезностями и отдали свои подачи – 1:1.

Далее лучшей на корте была пара во главе с Костюк. Они отдали свою подачу, но сумели собрать все силы в кулак, взять два гейма на подачах соперниц и записать в свой актив первый сет – 4:6.

Второй сет пары уверенно взяли геймы на своих подачах, а после второго гейма на корте творилось что-то невероятное. Теннисистки все никак не могли на собственных подачах взять гейм в свою пользу. Такое продолжалось вплоть до последнего решающего гейма, когда счет партии был 4:5 в пользу пары Костюк / Саснович. Которые на матч-пойнте оказались сильнее – 4:6.

В четвертьфинале Костюк и Саснович сыграют с победительницами матча Андреа Миту / Патриция Мария Тиг (обе – Румыния) – Тимея Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция).