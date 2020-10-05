Українська тенісистка Дарія Лопатецька вдало стартувала на юніорському Ролан Гаррос.

У матчі першого кола 17-річна українка обіграла володарку wild card Бренду Фругвіртову з Чехії – 6:1, 7:6, пише 24 канал.

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Лопатецька впевнено виграла перший сет, взявши всі гейми на подачі суперниці. По ходу другої партії Дарія поступалася 1:3, але змогла вирівняти гру і довела сет до перемоги на тай-брейку.

Українка зробила 7 брейків і програла 4 гейми на своїй подачі. Всього Дарія виграла на 17 м'ячів більше, ніж Фругвіртова.

У другому раунді суперницею Лопатецької буде росіянка Оксана Селехмєтьєва, яка на старті турніру перемогла Селену Яніцієвіч з Франції.

Інші українки на Ролан Гаррос

4 жовтня в 1/8 фіналу Ролан Гаррос Еліна Світоліна зустрілась з дуже незручною суперницею з Франції Каролін Гарсіа. Україна показала високий рівень тенісу та просто не залишила шансів суперниці на перемогу.

Тенісистки провели на корті 1 годину 4 хвилин. Українка у двох сетах здолала суперницю з Франції – 6:3, 6:1.

Тако українка Марта Костюк, яка виступає у парному розряді з Олександрою Сасновіч, здобула перемогу в 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Українсько-білоруська пара перемогла латвійсько-канадський тандем.

Тенісистки провели на корті 1 годину 28 хвилин. За які українка та білоруска у двох сетах перемогли суперниць – 4:6, 4:6.