Такой мороз, пробирающий до костей, – биатлонист Цимбал о погоде на Олимпиаде-2022

На Олимпийских играх в Пекине 5 февраля начнутся биатлонные старты. В первый соревновательный день разыграют награды в смешанной эстафете.

Цымбал: Здесь очень холодно

Большинство биатлонистов жалуются на погодные условия на Олимпиаде. Спортсменов удивили показатели температуры воздуха.

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Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала рассказал о трудностях подготовки к стартам на Играх.

Здесь очень холодно. Такой мороз, пробирающий до костей. Когда есть солнце, то еще ничего. Это где-то с 11:00 до 15:00. В это время погода неплохая, можно тренироваться, правда ветер есть. И когда заходит солнце – это просто ужас, пробирает до костей, конечности все отмораживаются,

– сказал Цымбал.

По словам спортсмена, во время работы на дистанции холод ощущается не так сильно.

"Есть такие участки на дистанции, когда ветер дует тебе в спину. Однако, как только разворачиваешься, все сразу меняется, сразу становится очень холодно. Во время работы на дистанции холод ощущается не так сильно. У нас тренировка днем, а старты будут вечером.

Мы лишь однажды тренировались вечером, когда солнце зашло. Скажу, что это было очень жестко. Надеюсь, что во время самих стартов уже будет тепло. Ну а что, все в одинаковых условиях. И это самое главное. Здесь нет такого, что нам будет холодно, а всем остальным будет тепло. Нет, будет холодно всем", – отметил спортсмен.

Богдан Цымбал: что известно о спортсмене

Для украинца Олимпиада-2022 будет дебютной в его карьере.

Лучший результат Цімбала в этом сезоне – 17 место в спринте в Рупольдинге. Этот показатель также является лучшим в карьере Богдана.

Сейчас он занимает 42-е место в общем рейтинге Кубка мира.