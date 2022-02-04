Цимбал: ничего особенного здесь нет

Украинская команда 27 января прибыла в Пекин. В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала Богдан Цымбал рассказал о впечатлениях от Олимпийской деревни.

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"В самом поселке довольно неплохо, интересно. Жаль, что есть жесткие ограничения, поэтому спортсмены не могут выходить за пределы поселка. Это все из-за карантина, все это прекрасно понимаем. Если бы не пандемия, то было бы все гораздо лучше, и мы могли бы больше всего увидеть. На территории есть столовая, магазины спонсоров. Ничего особенного здесь нет" – отметил Богдан.

Олимпийская деревня напоминает курортный маленький городок. Эти комплексы, где проживают атлеты из разных стран, как небольшие отели по 4 этажа. А так все просто выглядит. Сказать "вау" я не могу,

– добавил биатлонист.

Внимание! В субботу, 5 февраля, состоится смешанная эстафета. Украину представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

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