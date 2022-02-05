Цымбал: Здесь очень холодно
Большинство биатлонистов жалуются на погодные условия на Олимпиаде. Спортсменов удивили показатели температуры воздуха.
Стоящее Сказать "вау" я не могу, – биатлонист Цымбал рассказал об Олимпийской деревне
Украинский биатлонист Богдан Цымбал в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала рассказал о трудностях подготовки к стартам на Играх.
Здесь очень холодно. Такой мороз, пробирающий до костей. Когда есть солнце, то еще ничего. Это где-то с 11:00 до 15:00. В это время погода неплохая, можно тренироваться, правда ветер есть. И когда заходит солнце – это просто ужас, пробирает до костей, конечности все отмораживаются,
– сказал Цымбал.
По словам спортсмена, во время работы на дистанции холод ощущается не так сильно.
"Есть такие участки на дистанции, когда ветер дует тебе в спину. Однако, как только разворачиваешься, все сразу меняется, сразу становится очень холодно. Во время работы на дистанции холод ощущается не так сильно. У нас тренировка днем, а старты будут вечером.
Мы лишь однажды тренировались вечером, когда солнце зашло. Скажу, что это было очень жестко. Надеюсь, что во время самих стартов уже будет тепло. Ну а что, все в одинаковых условиях. И это самое главное. Здесь нет такого, что нам будет холодно, а всем остальным будет тепло. Нет, будет холодно всем", – отметил спортсмен.
Богдан Цымбал: что известно о спортсмене
- Для украинца Олимпиада-2022 будет дебютной в его карьере.
- Лучший результат Цімбала в этом сезоне – 17 место в спринте в Рупольдинге. Этот показатель также является лучшим в карьере Богдана.
- Сейчас он занимает 42-е место в общем рейтинге Кубка мира.