Такого еще не имел: Кличко подарил Усику пояс WBC

"Вечный чемпион" WBC Виталий Кличко встретился с новым чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Нынешний мэр Киева подарил боксеру пояс WBC и пожелал обязательно его завоевать.

Во время встречи мэр столицы и бывший боксер еще раз поздравил Александра Усика с победой в бою против Энтони Джошуа.

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Встреча Кличко и Усика

В последнем поединке Александр Усик завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории еще нет.

Уверен, Усик обязательно его завоюет! А я подарил первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, который состоялся в Киеве в 2018 году,

– рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что именно из-за большого украинского флага этот пояс является очень символичным. Кроме того, таким поясом владел и кумир Александра Усика – Мохаммед Али.

Также бывший и нынешний боксеры по видеосвязи пообщались с президентом WBC Маурисио Сулейманом, который тоже поздравил Александра Усика и высоко оценил его поединок с Энтони Джошуа.

Встреча Кличко и Усика: смотрите видео

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Публикация Виталия Кличко:

Друзья! Сегодня встретился с новым чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. И еще раз поздравил его с завоеванием титула чемпиона мира в супертяжелом весе в поединке с Энтони Джошуа и подарил Александру пояс WBC.

Он завоевал 4 чемпионских пояса в супертяжелом весе, а пояса по версии WBC в этой категории еще нет. И, уверен, Усик обязательно его завоюет! А я подарил первый пояс WBC с большим украинским флагом, который был изготовлен к Конгрессу WBC, состоявшемуся в Киеве в 2018 году. На удачу и мотивацию :). Таким поясом владел и кумир Усика – Мохаммед Али.

Также мы пообщались по видеосвязи с президентом WBC Маурисио Сулейманом, который тоже поздравил Александра Усика и высоко оценил его поединок с Энтони Джошуа.