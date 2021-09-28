Під час зустрічі міський голова столиці й колишній боксер ще раз привітав Олександра Усика з перемогою в бою проти Ентоні Джошуа.

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Зустріч Кличка й Усика

У крайньому поєдинку Олександр Усик завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії ще немає.

Упевнений, Усик обов'язково його завоюєю! А я подарував перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві у 2018 році,

– розповів Віталій Кличко.

Він зауважив, що саме через великий український прапор цей пояс є дуже символічним. Крім того, таким поясом володів і кумир Олександра Усика – Мохамед Алі.

Також колишній і нинішній боксери відеозв'язком поспілкувалися з президентом WBC Маурісіо Сулейманом, який теж привітав Олександра Усика й високо оцінив його поєдинок з Ентоні Джошуа.

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Публікація Віталія Кличка:

Друзі! Сьогодні зустрівся з новим чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком. І ще раз привітав його із завоюванням титулу чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку з Ентоні Джошуа та подарував Олександру пояс WBC.

Він завоював 4 чемпіонських пояси в суперважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії ще немає. І, впевнений, Усик обов'язково його завоюєю! А я подарував перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію:). Адже таким поясом володів і кумир Усика – Мохамед Алі.

Також ми поспілкувалися по відеозв'язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом, який теж привітав Олександра Усика і високо оцінив його поєдинок з Ентоні Джошуа.