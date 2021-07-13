Игроки "трех львов" Букайо Сака, Маркус Рашфорд и Джейдон Санчо подверглись оскорблениям на почве расизма в соцсетях после нереализованных послематчевых одиннадцатиметровых. Форвард Тоттенхэма встал на защиту своих партнеров по команде.

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"Три парня, прекрасно игравшие все лето, набрались храбрости для того, чтобы пробить с точки в решающий момент. Они заслужили поддержку, а не гнусные расистские комментарии. Если вы оскорбляете кого-то в соцсетях, то вы не фанат Англии, такие болельщики нам не нужны", – написал Кейн.

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