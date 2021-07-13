Рашфорд в матче Италия – Англия не забил пенальти в послематчевой серии. Он попал в штангу. После проигрыша Англии на Евро-2020 нападающий команды в соцсети обратился к болельщикам.
Смотрите также Оригинальное празднование героя сборной Италии в финале Евро-2020: что это значит – видео
"Не знаю, с чего начать, и даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую сейчас. У меня был тяжелый сезон (проигранный финал лиги Европы, – ред.). Думаю, это было понятно всем, и я, вероятно, вышел на поле в финале Евро-2020 с недостаточной уверенностью", – пояснил игрок.
Я всегда хочу бить пенальти, но вчера что-то было не так. Во время разбега я сэкономил немного времени себе для удара, но, к сожалению, результат оказался не таким, как я хотел. Чувствовал, что подвел товарищей по команде. Кажется, что я всех подвел. Я могу забивать пенальти во сне, так почему бы не забить и этот? Все, что я могу сказать, – простите,
– написал футболист.
Финал Євро-2020: коротко
- В финальном поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" встретились сборные Италии и Англии.
- Победителя Евро-2020 удалось определить лишь в серии послематчевых пенальти.
- В футбольной фортуне сильнейшей оказалась команда Роберто Манчини, которая реализовала 3 пенальти. А англичане не забили три 11-метровых удара.