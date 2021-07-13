Гравці "трьох левів" Букайо Сака, Маркус Рашфорд і Джейдон Санчо піддалися образам на грунті расизму в соцмережах після нереалізованих післяматчевих одинадцятиметрових. Форвард Тоттенхема встав на захист своїх партнерів по команді.

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"Три хлопця, прекрасно грали все літо, набралися хоробрості для того, щоб пробити з точки у вирішальний момент. Вони заслужили підтримку, а не мерзенні расистські коментарі. Якщо ви ображаєте когось в соцмережах, то ви не фанат Англії, такі вболівальники нам не потрібні", – написав Кейн.

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