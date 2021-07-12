Финал Евро-2020 состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Всего сборная Англии из семи матчей чемпионата, шесть провела именно здесь.

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Англичане открыли счет уже в дебюте встречи. На 1 минуте и 57 минуте точным ударом отметился Шоу. Это самый быстрый гол в финале чемпионатов Европы.

Итальянцам удалось сравнять счет аж во втором тайме. На 67-й минуте Бонуччи таки отправил его в ворота.

Учитывая, что основное время закончилось вничью, то команды ждал овертайм. Англичане не сумели забить три последних удара – не забили Рашфорд, Санчо и Сака. Доннарумма отбил два из них. Итальянцы же не забили лишь дважды.

Италия стала чемпионом Европы. Впервые с 1968 года. Англия и дальше без трофея.