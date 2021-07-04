Макаренко: Слишком большой счет для вылета на такой стадии

Макаренко, как и большинство футболистов Украины, обратил внимание на быстрый гол Англии уже на 4 минуте игры. По словам Евгения, такие команды как Англия не прощают ошибок.

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"С первых минут присутствовали нервозность, определенное давление, поскольку это довольно поздняя стадия турнира, соперник – команда топ-уровня. Пропускать от такого оппонента на первых минутах... Такие команды не прощают", – сказал Евгений.

Макаренко считает, что третий пропущенный гол стал роковым для украинской сборной.

После первого гола мы начали входить в игру, были на мяче, обладали определенной инициативой, были предпосылки для хороших атак. К сожалению, забить не удалось. В первом и втором тайме в стартовые пять минут нам не хватило концентрации, мы пропускали голы. Третий мяч оказался роковым. После него Англия, укомплектована высококлассными футболистами, отошла и играла по счету,

– отметил футболист.

Макаренко вышел на поле на 64 минуте и стал лучшим футболистом матча в составе Украины. Евгений заявил, что хотел помочь команде.

"Что касается моего выхода на замену, то при счете 0:4 хотелось помочь команде. Было трудно, ребята выглядели подавленными. Не мне оценивать свою игру, есть эксперты. Чем сумел, тем и помог", – скромно отметил игрок.

В завершение Евгений сказал, что в команде все расстроены, ведь не хотели вылетать из Евро-2020 таким образом.

Ребята очень расстроены, так покидать турнир не хотел никто. Слишком большой счет для вылета на такой стадии. После матча тренеры поблагодарили нас за проделанную работу, которую мы начали еще в середине мая. Сказали, что мы должны гордиться результатами и игрой, которую показали на Евро-2020,

– резюмировал Макаренко.