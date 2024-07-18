Фьюри остался за бортом: IBF исключила соперника Усика из рейтинга
Источник:talkSPORT
Британский боксер Тайсон Фьюри остался вне топа. IBF исключила его из рейтинга бойцов супертяжелого веса.
Недавно Александр Усик отказался от титула IBF, поэтому теперь за него будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Это и стало причиной исключения Тайсона Фьюри из рейтинга.
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Почему Фьюри исключили из рейтинга IBF
Из-за того, что Усик отказался от титула, пояс стал вакантным. Именно поэтому, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше, то сможет претендовать на титул IBF.
Пока что "Цыганского короля" в рейтинге заменил узбек Баходир Жалолов. Он разместился на 13-й позиции.Справка. В бою за абсолют Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри.
Отметим, что бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа за титул IBF состоится 21 сентября на главном стадионе Англии – лондонском "Уэмбли".