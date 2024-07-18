Джервонта Дэвис сейчас отбывает испытательный срок по обвинению в ДТП, которое произошло еще в 2020 году. Тогда из-за инцидента пострадали 4 человека.

Читайте также Огласка скандала подействовала: тренер сборной Украины по боксу поедет на Олимпиаду-2024

Суд отпустил Дэвиса на Олимпиаду-2024

Адвокат спортсмена утверждал, что его клиент во время испытательного срока был послушным и сказал, что возможность поддержать команду на турнире – это большая честь. Окружной суд города Балтимор удовлетворил просьбу боксера о поездке на Олимпийские игры с 19 июля по 12 августа.

Джервонта Дэвис едет на турнир с целью поддержки и консультирования боксерской команды США.

Отметим, что свой следующий бой американский боксер может провести против украинца Василия Ломаченко. "Танк" бросил вызов украинскому боксеру после того, как нокаутировал Фрэнка Мартина.