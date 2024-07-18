Нещодавно Олександр Усик відмовився від титулу IBF, тому тепер за нього битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Це і стало причиною виключення Тайсона Ф'юрі з рейтингу.

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Чому Ф'юрі виключили з рейтингу IBF

Через те, що Усик відмовився від титулу, пояс став вакантним. Саме тому, якщо Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика в реванші, то зможе претендувати на титул IBF.

Поки що "Циганського короля" в рейтингу замінив узбек Баходир Жалолов. Він розмістився на 13-й позиції.

Довідка. У бою за абсолют Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що бій Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа за титул IBF відбудеться 21 вересня на головному стадіоні Англії – лондонському "Вемблі".