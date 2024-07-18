Недавно Александр Усик отказался от титула IBF, поэтому теперь за него будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Это и стало причиной исключения Тайсона Фьюри из рейтинга.

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Почему Фьюри исключили из рейтинга IBF

Из-за того, что Усик отказался от титула, пояс стал вакантным. Именно поэтому, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше, то сможет претендовать на титул IBF.

Пока что "Цыганского короля" в рейтинге заменил узбек Баходир Жалолов. Он разместился на 13-й позиции.

Справка. В бою за абсолют Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри.

Отметим, что бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа за титул IBF состоится 21 сентября на главном стадионе Англии – лондонском "Уэмбли".