Недавно Александр Усик отказался от титула IBF, поэтому теперь за него будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Это и стало причиной исключения Тайсона Фьюри из рейтинга.
Читайте также Получил разрешение от суда: Джервонта Дэвис поедет на Олимпиаду-2024
Почему Фьюри исключили из рейтинга IBF
Из-за того, что Усик отказался от титула, пояс стал вакантным. Именно поэтому, если Тайсон Фьюри победит Александра Усика в реванше, то сможет претендовать на титул IBF.
Пока что "Цыганского короля" в рейтинге заменил узбек Баходир Жалолов. Он разместился на 13-й позиции.
Отметим, что бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа за титул IBF состоится 21 сентября на главном стадионе Англии – лондонском "Уэмбли".