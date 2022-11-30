Напомним, что во время празднования победы над Мексикой в рамках ЧМ-2022 аргентинский футболист задел ногой футболку мексиканской сборной. Сауль Альварес был недоволен действиями Месси, поэтому пригрозил ему.

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Тайсон пообещал избить Каннело за угрозы Месси

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон вступился за Лионеля Месси перед Саулем Альваресом. Он опубликовал в соцсетях пост, в котором поддержал аргентинского футболиста. К нему он добавил фото в форме сборной Аргентины с автографом Диего Марадоны.

Кто-то по имени Каннело угрожал Месси. Если он посмеет коснуться Месси, мне придется выйти на ринг спустя много лет,

– написал Тайсон в соцсетях.

Кто еще встал на защиту аргентинца

Бывший партнер Месси в аргентинской сборной Серхио Агуэро также вступился за футболиста. На своей странице в твиттере он обратился к Альваресу.

Вы ничего не знаете о профессиональном футболе. В частности, о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда бросают на пол, потому что они потные. На видео заметно, что Месси случайно задел ее ногой,

– написал Агуэро.

Кроме того, аргентинского спортсмена поддержал его экс-партнер по Барселоне Сеск Фабрегас. Он также отметил, что в этой ситуации не было никаких злых намерений. По его словам, так работает раздевалка после игры.