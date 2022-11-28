В раздевалке сборной Аргентины после победы над сборной Мексики (2:0) царила радостная атмосфера. Во время празднования триумфа Лионель Месси откопал футболку сборной Мексики , уже лежавшую на земле.

Инцидент Месси / Фото Твиттер пользователя Ok pal

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Реакция боксера

Мексиканский боксер Канело Альварез отреагировал на видео, призвав Лео относиться с уважением к его государству. Также Канело в скрытой форме пригрозил Месси:

"Месси протирал пол нашей футболкой и флагом? Я молюсь Богу, чтобы не встретиться с ним! Аргентина должна уважать Мексику так же, как и я ее. Я говорю не о стране (Аргентине), а о Месси и плохом поступке, который он совершил. ", – написал Канело.

Напомним , что Месси забил гол и отдал ассист в матче против Мексики. Из-за этого он стал одновременно самым старшим и самым молодым игроком, который делал гол+пас на Мундиалях.