На самом деле, ничего уголовного не произошло. Месси, разувая бутсу, задел футболку мексиканской сборной, которая лежала на полу.

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Слова Агуэро и Фабрегаса

За своего бывшего партнера в сборной Аргентины вступился Серхио Агуэро. С помощью своей страницы в твиттер он обратился к Альваресу.

Вы ничего не знаете о профессиональном футболе. В частности, о том, что происходит в раздевалке. Футболки всегда бросают на пол, потому что они потные. На видео заметно, что Месси случайно задел ее ногой,

– написал Агуэро.

Также своего экспортера по Барселоне поддержал Сеск Фабрегас.

"Ты не знаешь, как работает раздевалка, что там происходит после игры. Все футболки, даже те, в которых мы играли, бросают на пол", - отметил Фабрегас.

История получила продолжение, когда в сети якобы появился снимок с аккаунта Месси, где он использует футболку сборной Мексики как тряпку для пола. Однако это фейк, ведь это не верифицированная страница Лионеля, а его фейковый клон.