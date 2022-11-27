Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал матч с командой Мексики, завершившийся со счетом 2:0, передает 24 канал. Он отметил, что аргентинцы знали – это будет сложный матч.

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Скалони также отметил, что Мексика играла в другой футбол, чем раньше. Мы подозревали, что они могут играть с линией в пяти защитниках.

Первый там был неудачным для всех. Мы внесли изменения в перерыв и начали играть лучше во втором тайме, в центре поля. Затем Лионель Месси решил судьбу матча. Он знает, что за его спиной есть коллектив, который его поддерживает,

– сказал тренер сборной Аргентины.

Он также добавил, что мексиканцы хорошо прессинговали, играли в свой футбол. В начале второго тайма мы увидели улучшение с выходом Гвидо Родригеса и Энцо Фернандеса.

"Второй тайм мы провели иначе, агрессивнее. Было тяжело играть в футбол, у соперника была линия в пять защитников и четыре полузащитника", – заявил Скалони.

Добавим, что сборная Аргентины в 3 туре ЧМ-2022 сыграет 30 ноября с командой Польши.

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