Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон продолжает активную подготовку к возвращению на ринг. 54-летний боксер снова поразил невероятной работой на лапах и мешке.

Американец выложил видео в своем Instagram. Он хочет провести несколько выставочных матчей, которые будут иметь благотворительный характер.

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Подчеркнем, что в апреле Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры. Тайсон призвал следить за его тренировками и ждать его выхода на ринг.

Когда поступила информация о возвращении на ринг, Тайсону стали поступать предложения. Например, у него была возможность выступить в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC, но легендарный боксер отказался.

Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландском боксеру Кевину Макбрайду.

Достижения Майка Тайсона: главное