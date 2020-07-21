"Железный Майк" поразил бешеной подготовкой к возвращению на ринг: видео
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон продолжает активную подготовку к возвращению на ринг. 54-летний боксер снова поразил невероятной работой на лапах и мешке.
Американец выложил видео в своем Instagram. Он хочет провести несколько выставочных матчей, которые будут иметь благотворительный характер.
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Подчеркнем, что в апреле Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры. Тайсон призвал следить за его тренировками и ждать его выхода на ринг.
Когда поступила информация о возвращении на ринг, Тайсону стали поступать предложения. Например, у него была возможность выступить в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC, но легендарный боксер отказался.
Последний поединок Тайсона состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландском боксеру Кевину Макбрайду.
Достижения Майка Тайсона: главное
- Тайсон был абсолютным чемпионом в тяжелом весе и самым молодым боксером, который получил чемпионские звания по версиям WBC, WBA и IBF. Он был первым тяжеловесом, который владел поясами WBC, WBA и IBF одновременно.
- Он получил звание WBC, когда ему было 20 лет и 144 дня, отправив в нокаут во втором раунде Тревора Бербика.
- Самый молодой чемпион мира в тяжелом весе в истории бокса.
- Занял 16-е место в рейтинге 100 лучших боксеров всех времен журнала "The Ring".
- Тайсон считается одним из лучших боксеров-тяжеловесов всех времен.