Бывший игрок Шахтера Тайсон остался без клуба. Бразилец полтора года назад покинул УПЛ и перебрался в родной Интернасьональ.

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Впрочем, чем дальше, тем меньше практики вингер имел на Родине. В итоге клуб и игрок договорились о расторжении контракта, поэтому 34-летний бразилец стал свободным агентом. Тем временем появились слухи о следующей команде Тайсона.

Как сообщают бразильские СМИ, футболист хочет вернуться в Европу и им уже заинтересовались в Греции. Главным претендентом считается ПАОК. Эту команду сейчас возглавляет Разван Луческу – сын нынешнего тренера Динамо.

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Напомним, что Тайсон провел три сезона под руководством Мирчи в Шахтере (2013-2016). После 16-ти туров команда из Салоник идет третьей в чемпионате, отставая от лидера Панатинаикоса на 7 баллов.

Отметим, что бразилец провел 61 матч в составе Интернасьоналя, отличившись восемью голами и пятью ассистами. К слову, летом Тайсон чуть не перешел в киевское Динамо, но против этого трансфера выступил Игорь Суркис.