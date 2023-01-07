Колишній гравець Шахтаря Тайсон залишився без клубу. Бразилець півтора роки тому залишив УПЛ та перебрався у рідний Інтернасьональ.

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Втім чим далі, тим менше практики вінгер мав на Батьківщині. У підсумку клуб та гравець домовились про розірвання контракту, тому 34-річний бразилець став вільним агентом. Тим часом з'явились чутки про наступну команду Тайсона.

Як повідомляють бразильські ЗМІ, футболіст хоче повернутися в Європу і ним вже зацікавились у Греції. Головним претендентом вважається ПАОК. Цю команду нині очолює Разван Луческу – син нинішнього тренера Динамо.

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Нагадаємо, що Тайсон провів три сезони під керівництвом Мірчі в Шахтарі (2013-2016). Наразі після 16-ти турів команда із Салонік йде третьою у чемпіонаті, відстаючи від лідера Панатінаїкоса на 7 балів.

Відзначимо, що бразилець провів 61 матч у складі Інтернасьоналя, відзначившись вісьмома голами та п'ятьма асистами. До слова, влітку Тайсон ледь не перейшов в київське Динамо, але проти цього трансферу виступив Ігор Суркіс.