7 января эксвингер Шахтера Тайсон покинул свой родной клуб Интернасьональ. Бразилец выступал там с середины 2021 года, но постепенно получал все меньше игровой практики.

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Судя по всему, Тайсон не по хорошему разошелся с бразильским клубом. После ухода игрок высказал много неприятных слов по адресу Интернасьоналя и его руководства.

Оставил вагон денег в Украине

Среди всего прочего вингер упомянул и о Шахтере, где у него был выгодный контракт. Мол, он существенно потерял по деньгам по возвращении на Родину.

Я не хочу видеть президента Интернасьоналя даже в золотой одежде. У меня была хорошая зарплата в Шахтере, а он каждый день звонил мне и просил, чтобы я вернулся. В итоге я расторг контракт в Украине, оставил там вагон денег, чтобы приехать сюда. А все завершилось таким ко мне отношением. Да я жил этим, я был фанатом на поле! Больше всего я хотел в этом году стать чемпионом. Я сказал, что если захотят, то пусть уменьшат мне зарплату. Я был готов к этому и к тому, чтобы сражаться за место в стартовом составе. Но они этого не захотели. А я так сильно унижать себя не буду,

– заявил Тайсон.

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Скандал с дополнительными выплатами

Также Вингер вспомнил, как клуб три месяца платил футболистам денег за реализацию маркетинговых прав. При этом, когда игроки решили устроить бунт, во всем обвинили именно Тайсона.

Все сбросили на меня. В раздевалке сидели 33 игрока, все говорили, что не собираются тренироваться. Но мне было приписано, что я организатор. У президента не хватило смелости возразить на пресс-конференции, а ребята подставили меня как ребенка. Все выглядело так, что я это сделал. К сожалению, могу сказать, что когда тренируешься с третьесортными футболистами, то лучше закончить,

– признался эксфутболист Шахтера.

История Тайсона в Украине

Отметим, что бразилец провел 61 матч в составе Интернасьоналя, отличившись восемью голами и пятью ассистами. До этого он провел 11 лет в Украине, выступая за Металлист и Шахтер.

Вместе с дончанами Тайсон выиграл 15 трофеев, в том числе шесть чемпионств УПЛ. А летом 2022 года Тайсон чуть не перешел в киевское Динамо, но против этого трансфера выступил Игорь Суркис