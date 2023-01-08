7 січня ексвінгер Шахтаря Тайсон залишив свій рідний клуб Інтернасьональ. Бразилець виступав там з середини 2021 року, але поступово отримував все менше ігрової практики.

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Судячи з усього, Тайсон не по доброму розійшовся з бразильським клубом. Після відходу гравець висловив багато неприємних слів на адресу Інтернасьоналя та його керівництва.

Залишив вагон грошей в Україні

Серед всього іншого вінгер згадав і про Шахтар, де у нього був вигідний контракт. Мовляв, він суттєво втратив по грошах після повернення на Батьківщину.

Я не хочу бачити президента Інтернасьоналя навіть у золотому вбранні. У мене була хороша зарплата в Шахтарі, а він щодня дзвонив мені та просив, щоб я повернувся. У підсумку я розірвав контракт в Україні, залишив там вагон грошей, щоб приїхати сюди. А все завершилося таким до мене ставленням. Та я жив цим, я був фанатом на полі! Найбільше я хотів цього року стати чемпіоном. Я сказав, що якщо захочуть, то нехай зменшать мені зарплату. Я був готовий до цього і до того, щоб боротися за місце у стартовому складі. Але вони не захотіли цього. А я так сильно принижувати себе не буду,

– заявив Тайсон.

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Скандал із додатковими виплатами

Також вінгер згадав, як клуб три місяці платив футболістам грошей за реалізацію маркетингових прав. При цьому коли гравці вирішили влаштувати бунт, у всьому звинуватили саме Тайсона.

Все скинули на мене. У роздягальні сиділи 33 гравці, всі казали, що не збираються тренуватися. Але було приписано мені, що я організатор. У президента забракло сміливості заперечити це на пресконференції, а хлопці підставили мене як дитину. Все виглядало так, що це я зробив. На жаль можу сказати, що коли тренуєшся із третьорозрядними футболістами, то краще закінчити,

– зізнався ексфутболіст Шахтаря.

Історія Тайсона в Україні

Відзначимо, що бразилець провів 61 матч у складі Інтернасьоналя, відзначившись вісьмома голами та п'ятьма асистами. До цього він провів 11 років в Україні, виступаючи за Металіст та Шахтар.

Разом із донеччанами Тайсон виграв 15 трофеїв, у тому числі шість чемпіонств УПЛ. А влітку 2022 року Тайсон ледь не перейшов в київське Динамо, але проти цього трансферу виступив Ігор Суркіс