Тайсон начал переговоры об уходе из Шахтера
Капитан Шахтера Тайсон может покинуть донецкий клуб уже в зимнее трансферное окно. Бразилец хочет вернуться на родину.
Об этом сообщает GaúchaZH. Агент футболиста, который прилетел с ним в Европу, хочет в ближайшее время встретиться с руководством Шахтера, чтобы обсудить возможность ухода Тайсона в Интернасьонал.
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По информации источника, Шахтер может отпустить Тайсона, если получит желаемую компенсацию, сумма которой не раскрывается.
Что может помешать трансферу?
Новое руководство Интернасьональ уже провело переговоры с агентом 33-летнего бразильца. Сообщается, что клуб не готов оформить переход игрока любой ценой.
Тайсону, который выступает за Шахтер с 2013 года, придется пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы снова играть за Интернасьонал. Он в 2010 году переехал из Бразилии в Украину, где начал карьеру в Металлисте.
Тайсон зарабатывает в Шахтере 250 тысяч евро. Интернасьонал будто не может столько ему платить.
Контракт Тайсона с Шахтером заканчивается 30 июня 2021 года. Следовательно, уже сейчас футболист может вести переговоры о переходе в другой клуб бесплатно. Сообщалось, что Шахтер готов отпустить его зимой за 800 тысяч евро.
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