Капитан Шахтера Тайсон может покинуть донецкий клуб уже в зимнее трансферное окно. Бразилец хочет вернуться на родину.

Об этом сообщает GaúchaZH. Агент футболиста, который прилетел с ним в Европу, хочет в ближайшее время встретиться с руководством Шахтера, чтобы обсудить возможность ухода Тайсона в Интернасьонал.

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По информации источника, Шахтер может отпустить Тайсона, если получит желаемую компенсацию, сумма которой не раскрывается.

К теме. Новый сезон в Бразилии начнется 28 февраля. На данный момент Интернасьонал является лидером турнирной таблицы бразильской Серии А, имея 59 очков после 31 проведенного матча.

Что может помешать трансферу?

Новое руководство Интернасьональ уже провело переговоры с агентом 33-летнего бразильца. Сообщается, что клуб не готов оформить переход игрока любой ценой.

Тайсону, который выступает за Шахтер с 2013 года, придется пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы снова играть за Интернасьонал. Он в 2010 году переехал из Бразилии в Украину, где начал карьеру в Металлисте.

Тайсон зарабатывает в Шахтере 250 тысяч евро. Интернасьонал будто не может столько ему платить.

Контракт Тайсона с Шахтером заканчивается 30 июня 2021 года. Следовательно, уже сейчас футболист может вести переговоры о переходе в другой клуб бесплатно. Сообщалось, что Шахтер готов отпустить его зимой за 800 тысяч евро.