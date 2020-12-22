Донецкий Шахтер согласен расторгнуть контракт 32-летнего бразильского полузащитника Тайсона, чтобы он мог перейти в Интернасьонал уже этой зимой.

Для этого бразильский клуб должен заплатить "горнякам" 800 тысяч евро, сообщает Internacional TimeLine.

Смотрите также Шахтер готов отпустить Тайсона в январе: Интернасьонал не устроила сумма отступных

Ранее руководство бразильского клуба заявляло, что в 2021 году вернет в команду Тайсона. Изначально планировалось, что это будет летом 2021 года, когда у него закончится контракт с украинским грандом, но сейчас они рассматривают вариант покупки.

32-летний Тайсон неоднократно намекал, что хочет перейти в бразильский Интернасьонал. Такие намеки он делал в соцсетях во время общения с друзьями.

Что известно о карьере Тайсона