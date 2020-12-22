Шахтер готов отпустить Тайсона за смешные деньги
Донецкий Шахтер согласен расторгнуть контракт 32-летнего бразильского полузащитника Тайсона, чтобы он мог перейти в Интернасьонал уже этой зимой.
Для этого бразильский клуб должен заплатить "горнякам" 800 тысяч евро, сообщает Internacional TimeLine.
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Ранее руководство бразильского клуба заявляло, что в 2021 году вернет в команду Тайсона. Изначально планировалось, что это будет летом 2021 года, когда у него закончится контракт с украинским грандом, но сейчас они рассматривают вариант покупки.
32-летний Тайсон неоднократно намекал, что хочет перейти в бразильский Интернасьонал. Такие намеки он делал в соцсетях во время общения с друзьями.
Что известно о карьере Тайсона
- В Украину Тайсон попал именно с Интернасьонала, перейдя в 2010 году в харьковский Металлист и выступая там до 2013 года, когда состоялся переход игрока в Шахтер.
- С января 2013 года он начал выступать за Шахтер. На его счету 7 матчей и 1 гол за сборную Бразилии.
- В текущем сезоне Тайсон провел за Шахтер 15 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
- Контракт футболиста с донецким клубом рассчитан до лета 2021 года, после чего он станет свободным агентом.
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