Капітан Шахтаря Тайсон може покинути донецький клуб вже в зимове трансферне вікно. Бразилець хоче повернутися на батьківщину.

Про це повідомляє GaúchaZH. Агент футболіста, який прилетів з ним в Європу, хоче найближчим часом зустрітися з керівництвом Шахтаря, щоб обговорити можливість відходу Тайсона в Інтернасьонал.

До слова Луческу хоче здійснити великий обмін футболістами з титулованим європейським клубом

За інформацією джерела, Шахтар може відпустити Тайсона, якщо отримає бажану компенсацію, сума якої не розкривається.

До теми. Новий сезон в Бразилії розпочнеться 28 лютого. На даний момент Інтернасьонал є лідером турнірної таблиці бразильської Серії А, маючи 59 очок після 31 проведених матчів.

Що може завадити трансферу?

Нове керівництво Інтернасьоналя вже провело переговори з агентом 33-річного бразильця. Повідомляється, що клуб не готовий оформити перехід гравця за будь-яку ціну.

Тайсону, який виступає за Шахтар з 2013 року, доведеться піти на значне зниження зарплати, щоб знову грати за Інтернасьонал. Він у 2010 році переїхав з Бразилії в Україну, де розпочав кар'єру в Металісті.

Тайсон заробляє у Шахтарі 250 тисяч євро. Інтернасьонал начебто не може стільки йому платити.

Контракт Тайсона з Шахтарем закінчується 30 червня 2021 року. Відтак, уже зараз футболіст може вести переговори про перехід в інший клуб безкоштовно. Повідомлялося, що Шахтар готовий відпустити його взимку за 800 тисяч євро.