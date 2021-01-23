Тайсон розпочав переговори про відхід з Шахтаря
Капітан Шахтаря Тайсон може покинути донецький клуб вже в зимове трансферне вікно. Бразилець хоче повернутися на батьківщину.
Про це повідомляє GaúchaZH. Агент футболіста, який прилетів з ним в Європу, хоче найближчим часом зустрітися з керівництвом Шахтаря, щоб обговорити можливість відходу Тайсона в Інтернасьонал.
До слова Луческу хоче здійснити великий обмін футболістами з титулованим європейським клубом
За інформацією джерела, Шахтар може відпустити Тайсона, якщо отримає бажану компенсацію, сума якої не розкривається.
Що може завадити трансферу?
Нове керівництво Інтернасьоналя вже провело переговори з агентом 33-річного бразильця. Повідомляється, що клуб не готовий оформити перехід гравця за будь-яку ціну.
Тайсону, який виступає за Шахтар з 2013 року, доведеться піти на значне зниження зарплати, щоб знову грати за Інтернасьонал. Він у 2010 році переїхав з Бразилії в Україну, де розпочав кар'єру в Металісті.
Тайсон заробляє у Шахтарі 250 тисяч євро. Інтернасьонал начебто не може стільки йому платити.
Контракт Тайсона з Шахтарем закінчується 30 червня 2021 року. Відтак, уже зараз футболіст може вести переговори про перехід в інший клуб безкоштовно. Повідомлялося, що Шахтар готовий відпустити його взимку за 800 тисяч євро.
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