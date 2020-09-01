Лидер "Шахтера" бразилец Тайсон может не доиграть сезон 2020/2021 в донецком клубе. Футболист близок, чтобы вернуться в Бразилию.

Тайсон в течение сезона может перейти в "Интернасьонал". Об этом сообщил журналист Марсело Сальцано.

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Тайсон согласовал трансфер

По информации источника, Тайсон уже договорился с бразильским клубом о зарплате и сроке контракта.

Контракт Тайсона с "Шахтером", за который он выступает с 2013-го, действует до 30 июня 2021 года. Уже зимой он сможет подписывать соглашение с другими клубами.

Впрочем, Сальцано пишет, что бразилец сможет перейти в "Интернасьонал" уже в январе.

Будет ли это трансфер, или "Интернасьонал" заплатит "Шахтеру" определенную сумму – не известно. Transfermarkt оценивает Тайсона в 9,5 миллиона евро.

О трансфере говорят длительное время

32-летний Тайсон неоднократно намекал, что хочет перейти в "Интернасьонал". Подобные намеки бразилец делал в соцсетях во время общения с друзьями.

Тренер "Интернасьоналя" Эдуардо Куде комментировал переход Тайсона. Он выразил надежду, что игрок перейдет в клуб в 2021 году.