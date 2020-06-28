Игрок "Шахтера" Тайсон через один сезон может покинуть донецкий клуб. Футболист планирует вернуться в Бразилию и выступать за "Интернасьонал".

"Интернасьонал" хочет вернуть Тайсона

Главный тренер "Интернасьоналя" Эдуардо Куде прокомментировал возможный трансфер Тайсона. Как информирует Globo, он подтвердил переговоры с 32-летним футболистом.

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"Это правда, что мы общались с Тайсоном по поводу возможного трансфера в 2021 году. Он очень значимый игрок для "Интернасьоналя", отличный футболист", – сказал тренер бразильцев.

Он добавил, что клуб хочет рассчитывать на него в будущем.

Не знаю, будет ли он у нас в 2021-м, буду ли я в клубе, но надеюсь, нам удастся пересечься,

– сказал Куде.

Тайсон уйдет бесплатно

Тайсон, чей контракт с "Шахтером" истекает летом 2021, открыто заявляет о намерении сменить клуб.

Бразилец хочет провести переговоры с "Интернасьоналем" в декабре. Именно тогда футболист имеет право начинать договариваться с другими клубами о бесплатном переходе.

Стоимость футболиста составляет около 10 миллионов евро. В этом сезоне "горняки" якобы получали предложение по трансферу от "Ромы".

"Шахтер" якобы требовал около 30 миллионов евро. "Рома" ответила отказом.