Велику роль у цьому відіграв легендарний тренер Тіте, який у 2016 році очолив національну команду Бразилії. Наставник бачив талант легіонера Шахтаря та вже восени уперше викликав Тайсона у збірну: "Тайсон справді міг грати за збірну України. Він був близьким до того, щоб грати за нашу національну команду. Якби свого часу збірну Бразилії очолив не Тіте, який бачив талант Тайсона, який знав його з юних років, то цей футболіст грав би за збірну України".

За словами представника ЗМІ, у складному виборі між Україною та Бразилією Тайсон віддав перевагу рідній країні.

Коли постав вибір між Україною та Бразилією, Тайсон сказав: "Мене не зрозуміють. Для кожного бразильця це мрія – грати за національну команду. Ми можемо не грати в клубах, але повинні грати за збірну. Це серце Бразилії,

– зізнався Циганик.

До слова, за нашу збірну вже виступає натуралізований бразилець Жуніор Мораес, який виступає за донецький Шахтар. Футболіст взяв українське громадянство 15 березня 2019 року.

Кар'єра Тайсона у збірній Бразилії

У 2014 році бразилець міг стати українцем. Тайсон з українськими футболістами "гірників" співав гімн України, який традиційно лунає перед початком матчів в УПЛ.

У 2016 році дебютував в офіційних матчах у складі збірної Бразилії. 13 червня 2017 вийшов на заміну замість колишнього одноклубника Дугласа Кости на 58-й хвилині та відзначився дебютним голом за бразильців. Через два роки мав у своєму активі 6 зустрічей у футболці національної команди та був включений до її заявки для участі у тогорічному чемпіонаті світу, але не провів жодного матчу.