Абсолютный чемпион в тяжелом весе Майк Тайсон желает выйти на ринг против чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа. Легендарный боксер хотел бы, чтобы такой бой был благотворительным.

Майк Тайсон готов к поединку против нынешнего чемпиона "хэвивейта" Энтони Джошуа, сообщает TMZ.

Читайте также: Ломаченко – любимый боксер "Железного Майка": кто еще вошел в рейтинг

Неожиданное заявление Майка

Тайсон хочет провести данный бой, который должен иметь благотворительный характер. Он считает, что такой поединок вызвал бы большую популярность со стороны любителей бокса.

Не буду скрывать, что идея меня заинтересовала. Если нам удастся собрать значительную сумму и направить ее на благотворительность, так и быть, проведем этот бой,

– признался Тайсон.

Добавим, что Джошуа может стать потенциальным соперником украинского боксера Александра Усика, если украинец победит Дерека Чисору.

Кто такой Энтони Джошуа?

Это британский боксер-профессионал, выступающий в тяжелом весе. Олимпийский чемпион в супертяжелом весе 2012 года. Самый перспективный боксер года по версии авторитетного журнала "The Ring" (2014). Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF (2016/19, 2019), WBA Super (2017/19, 2019), IBO (2017/19, 2019) и WBO (2018/19, 2019).

Возвращение Тайсона

Сам Майк Тайсон возвращается на профессиональный ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность. "Железный Майк" и бывший чемпион мира в 4-х весовых категориях Рой Джонс встретятся 28 ноября. Бывшие боксеры проведут 8-раундовый бой.

Первоначально поединок был запланирован на 12 сентября. На переносе боя настоял Тайсон. Его команда считает, что смещение даты позволит увеличить доход. Вместе с тем, с организацией поединка возникли некоторые проблемами.

В частности, пока непонятно, будут ли Тайсон и Джонс биться в шлемах. Также под вопросом остается процесс допинг-тестирования ветеранов и наличии болельщиков на трибунах.